GOLDMAN SACHS belässt VALEO auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Valeo vor Zahlen zum dritten Quartal von 20 auf 22 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Analystin Gungun Verma reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Autozulieferers bis 2024. Dabei berücksichtigte sie eine schwächere als zunächst angenommene Umsatzentwicklung, geringere Kosteneinsparungen und deutlich erhöhte Investitionsausgaben. Das höhere Kursziel begründete Verma hauptsächlich mit dem auf 2022 ausgedehnten Bewertungshorizont./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2020 / 21:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Valeo Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de