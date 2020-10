In den ersten drei Quartalen erwirtschaftet Hawesko ein EBIT von 21 Millionen Euro bis 22 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 9,5 Millionen Euro. Der Umsatz des Weinhändlers steigt von 374,4 Millionen Euro auf rund 415 Millionen Euro an. Das ist ein Plus von 11 Prozent.Die Prognose für das Gesamtjahr wird trotz der wahrscheinlich kommenden Einschränkungen in der Gastronomie und Hotellerie bestätigt. Erwartet wird von Hawesko ...