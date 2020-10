Stadt Mississauga begrüßt Arbeitsplatzinvestition von Roche Canada in die Biowissenschaftssindustrie

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mississauga, Ontario (ots/PRNewswire) - Hoffmann-La Roche Limited (Roche Canada)hat eine bedeutende Investition in Ontarios Biowissenschaftsindustrieangekündigt, die der Stadt Mississauga bis zu 500 hochqualifizierte undspezialisierte Vollzeitstellen bringen wird. Mit seiner Investition in Höhe von500 Millionen Dollar über einen Zeitraum von fünf Jahren wird Roche Canada ampharmazeutischen Hauptsitz in Mississauga einen Standort für Global PharmaTechnical (PT) Operations einrichten."In einer Zeit, in der Kanada und die Welt darauf blicken, dass derBiowissenschaftssektor bei Tests, Behandlung und der wirtschaftlichen Erholungnach einer Pandemie führend sein wird, bin ich stolz darauf, dass Roche Canadasich für Wachstum entschieden hat und sein Geschäft hier in Mississaugaausweiten wird", erklärt Bürgermeisterin Bonnie Crombie. "Roche ist weltweit einPionier im Bereich Pharmazeutika und Diagnostika. Diese Investition wird nichtnur Arbeitsplätze fördern und Talente anziehen, sondern auch die PositionMississaugas als globaler und international anerkannter Führer in denBiowissenschaften stärken. Unsere lokale Wirtschaft hat in hohem Maße vonunserem blühenden Biowissenschaftssektor profitiert; hier können Forscher nichtnur medizinische Durchbrüche erzielen, sondern es können auch Produktekommerzialisiert und auf den Markt gebracht werden."Roche ist das weltweit größte Biotech-Unternehmen mit wirklich einzigartigenMedikamenten in den Bereichen Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten,Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems."Mississauga wurde für diese Investition ausgewählt, da es einwettbewerbsstarkes Geschäftsumfeld und einen außergewöhnlichen Talentpoolbietet. Außerdem setzt sich die Regierung für die Förderung des Wachstums indiesem Sektor ein", so Ronnie Miller, Präsident und CEO von RochePharmaceuticals, Kanada. "Wir begrüßen die harte Arbeit der Regierung vonOntario und des Premier's Office zur Förderung eines Geschäftsumfelds, dasinternational wettbewerbsfähig ist, um Investitionsmöglichkeiten anzuziehen. DasEngagement von Roche, bis zu 500 spezialisierte Stellen zu schaffen, ist eindirektes Ergebnis dieser positiven Veränderungen. Ohne die Unterstützung allerdrei Regierungsebenen, des Mississauga Board of Trade, des Life Sciences Ontariound von Invest in Canada, die alle aktive Verfechter eines florierenden Sektorssind, wäre diese Investition nicht möglich gewesen."Gemessen an der Zahl der Arbeitsplätze ist Mississauga der zweitgrößte https://c