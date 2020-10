Datasite unterzeichnet Vereinbarung über Erwerb durch CapVest

Datasite (das „Unternehmen“), hat eine Vereinbarung über den Erwerb durch Fonds abgeschlossen, die von CapVest Partners LLP („CapVest“), einer internationalen Private-Equity-Firma, verwaltet werden.

Datasite unterhält seinen Hauptsitz in Minneapolis, USA, und ist ein führender SaaS-Anbieter für die M&A-Branche (Mergers & Acquisitions) mit mehr als 750 Mitarbeitern an 25 Standorten in 13 Ländern. In den letzten fünf Jahren hat Datasite einen rasant wachsenden Kundenstamm in über 180 Ländern aufgebaut und ist mit seinen preisgekrönten Produkten und Dienstleistungen ein wahrer globaler Akteur in diesem Segment. Im Jahr 2019 steigerte Datasite seinen Umsatz um mehr als 30 Prozent und unterstützte fast 10.000 Transaktionen.