Cognigy wurde als eines der 20 erfolgreichsten Startups in Deutschland ausgezeichnet

Cognigy, ein weltweit führender Anbieter von Conversational AI, wurde von Gründer.de als eines der 20 erfolgreichsten Startups in Deutschland ausgezeichnet.

Mit der größten Bevölkerung in Europa und einer diversifizierten Wirtschaft ist Deutschland ein führender Knotenpunkt in Europa für Startups und Technologieunternehmen. Die Zahl der Investitionen in deutsche Startups beläuft sich heute auf mehrere Milliarden Euro und bringt viele vielversprechende Unternehmen aus verschiedenen Branchen hervor. Gründer.de wählte Unternehmen aus, die sich im vergangenen Jahr schnell entwickeln, die Expansion beschleunigen und einen Erfolg erzielen konnten.