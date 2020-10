LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die EU-Fischereiminister haben sich nach Angaben aus Diplomatenkreisen auf Fischfangquoten für die Ostsee im kommenden Jahr geeinigt. Die für Deutschland wichtigen Heringsbestände in der westlichen Ostsee dürfen dem Kompromiss aus der Nacht vom Dienstag zufolge um 50 Prozent weniger befischt werden, wie es nach den Verhandlungen in Luxemburg hieß. Die Fangmengen für den westlichen Dorsch hingegen werden 2021 um fünf Prozent angehoben. Dorsch-Freizeitfischer sollen weiterhin fünf Exemplare am Tag aus dem Wasser ziehen dürfen. Von Mitte Mai bis Mitte August sollen es nur zwei sein. Da Deutschland noch bis Ende des Jahres den Vorsitz der EU-Staaten innehat, leitete Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) die Verhandlungen mit ihren Kollegen./wim/DP/zb