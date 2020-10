DOHA (dpa-AFX) - Sie werden beleidigt, geschlagen oder angespuckt und arbeiten oft 16 Stunden am Tag: Ausländische Hausangestellte in Katar sind der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zufolge häufig Misshandlungen, Erniedrigung und härtesten Arbeitsbedingungen ausgesetzt. Nach Gesprächen mit 105 Frauen zieht die Organisation in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht eine düstere Bilanz: Etwa 85 Prozent der Frauen erklärten, selten oder nie freie Tage zu bekommen, und dass Arbeitgeber ihre Pässe einbehalten würden. Viele erklärten auch, dass sie spät oder gar nicht bezahlt würden.

In dem reichen Golfemirat leben laut Amnesty International rund zwei Millionen Arbeitsmigranten. Sie kommen vor allem aus armen Ländern wie Bangladesch, Nepal oder Indien. 173 000 Frauen arbeiten demnach als Hausangestellte, die Hälfte davon in Privathaushalten.