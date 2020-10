KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Mediziner warnen vor Panikmache:

"Vieles spricht dafür, dass eine realistische Bestandsaufnahme, verbunden mit eindrücklichen Berichten von schweren Langzeitfolgen und kritischen Verläufen einer Covid-19-Erkrankung, mehr bewirkt als eine pauschale Panikmache. Um nicht missverstanden zu werden: Auch wenn derzeit deutlich weniger Covid-19-Patienten auf Intensivstationen liegen, gibt es keinen Grund, von den Grundregeln der Pandemiebekämpfung Abstand zu nehmen. Doch es gibt auch keinen Anlass für die teils blinde Regelungswut der Politik - ob es ums Beherbergungsverbot oder um Sperrstunden geht. Dieser Aktionismus kostet Vertrauen. Vielmehr wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, in der Öffentlichkeit und in Parlamenten zu diskutieren, was die Pandemie erwiesenermaßen eindämmt, und das zu verwerfen, was wirkungslos ist. Eine solche Versachlichung würde nicht nur Leben retten, sondern auch die wirtschaftliche Existenz von Millionen Menschen./DP/he