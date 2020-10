RBC belässt Delivery Hero auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Delivery Hero von 115 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei dem Essenslieferdienst bleibe sie wegen diverser Kurstreiber optimistisch, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie verwies auf den anstehenden Zwischenbericht zum dritten Quartal, eine im zweiten Halbjahr wohl stabilisierte Marge und die Absegnung der Woowa-Übernahme, die sie nun neben weiteren Zukäufen in ihren Schätzungen berücksichtigte. Delivery Hero sei in der Branche der von ihr favorisierte Wert./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2020 / 17:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2020 / 00:15 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Delivery Hero Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de