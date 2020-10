Instagram, YouTube und Zoom erstmals unter den Top100 von Interbrand's Best Global Brands 2020 (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Spürbar geprägt von den Entwicklungen der globalen Pandemie sowie des Klima- undsozialen Wandels, sieht Interbrand die Social Media- und Kommunkationsmarken alsklare Gewinner der Krise. So rücken Instagram (#19), YouTube (#30) und Zoom(#100) zum ersten Mal in die Rangliste der 100 wertvollsten globalen Marken auf.Tesla gehört ebenfalls zu den stärksten Profiteuren der Krise: Nachdem dieE-Mobility Marke von Elon Musk zuletzt 2017 in dem Ranking vertreten war,schafft es Tesla 2020, mit einem Markenwert von 12'785 Millionen US-Dollarwieder auf Platz 40.Eine positive Bilanz können auch die großen Entertainment-Marken aus den letztenMonaten ziehen: So konnte Spotify (#70) seinen Markenwert um 52 Prozent auf8'389 Millionen US-Dollar steigern - und damit ganze 22 Plätze im Rankinggutmachen. Ähnlich gut lief das vergangene Jahr für Netflix. Ein Wachstum desMarkenwerts um 41 Prozent auf 12'665 Millionen US-Dollar bedeutet Platz 41 fürden Streaming-Riesen (2019: #65). Das Erfolgsrezept von Spotify, Netflix undvielen weiteren der 2020 wachsenden Marken sind dabei insbesondere Abonnement-und On-Demand-Modelle. So konnten diese Marken das durch Corona geschwächteAnzeigengeschäft gut kompensieren.Die Top10Die beste Perfomance von allen 100 Marken schaffte in den vergangenen 12 Monatenmit einem Wachstum des Markenwerts um 60Prozent: Amazon (#2; Markenwert 200'667Millionen US-Dollar). Während das Ranking auch in diesem Jahr von Appleangeführt wird, hat es Microsoft (166'001 Millionen US-Dollar) geschafft, Google(#4) zu überholen und sich so den dritten Platz im Ranking zu sichern. Damitfällt Google zum ersten Mal seit 2012 aus der Riege der besten drei Marken.Zeitgleich hat Samsung (62'289 Millionen US-Dollar) zum ersten Mal überhaupt denSprung unter die besten fünf geschafft.Die übrigen Marken der Top10 setzen sich aus Coca-Cola #6 (56'894 MillionenUS-Dollar), Toyota #7 (51'595 Millionen US-Dollar), Mercedes-Benz #8 (49'268Millionen US-Dollar), McDonald's #9 (42'816 Millionen US-Dollar) und Disney #10(40'773 Millionen US-Dollar) zusammen. Insgesamt teilen diese zehn wertvollstenMarken 50 Prozent des Werts des gesamten Rankings unter sich auf.