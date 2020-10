---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. WEITERE BESCHRÄNKUNGEN SIND ANWENDBAR. BITTE BEACHTEN SIE DEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

fashionette AG legt Preisspanne für Börsengang fest



- fashionette AG legt die Preisspanne für den Börsengang auf EUR 30,00 bis EUR 38,00 pro Aktie fest



- Die Marktkapitalisierung von fashionette nach dem Börsengang würde auf Basis der Preisspanne zwischen EUR 186 und EUR 236 Mio. liegen

- Gesamtvolumen des Börsengangs zwischen EUR 108 und EUR 137 Mio., bestehend aus 1.200.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung, der Platzierung von 1.500.000 bestehenden Aktien, 500.000 bestehenden Aktien aus einer Aufstockungsoption und 405.000 bestehenden Aktien aus einer Mehrzuteilungsoption



- Vorliegende Zeichnungsindikationen von einem breiten Spektrum von Investoren übersteigen das Gesamtvolumen des Börsengangs (einschließlich Mehrzuteilungs- und Aufstockungsoption)



- Verwendung der Nettoerlöse aus der Ausgabe neuer Aktien in Höhe von ca. EUR 38 Mio. (basierend auf dem Mittelwert der Preisspanne) für selektive Akquisitionen zur geografischen Expansion und zum Ausbau des Produktsortiments und zur verstärkten Umsetzung von Marketing- und Kundenakquisitions-Initiativen sowie für zielgerichtete Investitionen in die IT-Plattform



- Der Streubesitz wird bei Platzierung aller angebotenen Aktien bei voraussichtlich 58 % liegen



- Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich heute auf der Unternehmenswebsite von fashionette veröffentlicht



- Voraussichtlicher Angebotszeitraum beginnt am 21. Oktober 2020 und endet am 27. Oktober 2020



- Erster Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse für den 29. Oktober 2020 geplant



Düsseldorf, 20. Oktober 2020. Die fashionette AG ("fashionette" oder "Gesellschaft")

(ISIN DE000A2QEFA1), eine führende europäische datengesteuerte Online-Plattform für Premium- und Luxus-Modeaccessoires mit Fokus auf die Region Deutschland, Österreich und Schweiz, gibt weitere Details zum geplanten ersten öffentlichen Angebot und Einbeziehung ihrer Aktien in den Handel im europäischen KMU-Wachstumssegment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse ("Börsengang") bekannt.