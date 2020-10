Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte in Deutschland sind im September 2020 um 1,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Erzeugerpreise um 0,4 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit. Hauptverantwortlich für den Rückgang der gewerblichen Erzeugerpreise gegenüber September 2019 war die Preisentwicklung bei Energie: Die Energiepreise waren im Durchschnitt 3,3 Prozent niedriger als im September 2019. Besonders starke Preisrückgänge gegenüber dem Vorjahresmonat waren für Mineralölerzeugnisse (-17,9 Prozent) und Erdgas in der Verteilung (-8,2 Prozent) zu verzeichnen.