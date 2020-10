JPMORGAN belässt ABB LTD auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB vor Zahlen zum dritten Quartal und einem Kapitalmarkttag im November auf "Underweight" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen. Ein gutes drittes Quartal und anhaltende Aktienrückkäufe könnten den Kurs bei dem Automationskonzern vorübergehend stützen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach dem Kapitalmarkttag sieht er mit Blick auf 2021 aber mehr Kursrisiken./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2020 / 19:51 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2020 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ABB Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de