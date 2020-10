JPMORGAN belässt FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94,80 Euro belassen. Analyst David Adlington passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Dialysekonzern nochmals an - vor allem wegen eines stärker als bislang erwarteten Gegenwinds von der Währungsseite. Das Quartal dürfte weniger spektakulär ausfallen, das obere Ende der Zielspanne beim Ausblick sei aber weiter in Reichweite. Eine Anhebung der Ziele sei jedoch unwahrscheinlich./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2020 / 23:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2020 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Fresenius Medical Care Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de