NAHA Corp. steigt mit NAHA BRUSH in europäischen Markt ein

Die NAHA Corp. (CEO: Kim Na-yeon) hat ihren Einstieg in den europäischen Markt mit der NAHA BRUSH bekanntgegeben. Diese wurde bisher nur in Südkorea produziert und verkauft. Beginnend mit dem europäischen Markt wird die NAHA Corp. den Export ihres Produkts in die ganze Welt beschleunigen.

