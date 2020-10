Starkes profitables Wachstum bei Sartorius

Göttingen, Germany (ots/PRNewswire) - - Ergebnisse nach neun Monaten:

Auftragseingang1 +37,8 Prozent, Umsatz +25,2 Prozent, operative Ertrags1-Marge

steigt auf 29,1 Prozent



- Bioprocess-Solutions-Sparte expandiert dynamisch; positive Entwicklung der

Laborsparte





- Konzernleitung konkretisiert Finanzprognose am oberen Ende bzw. etwas oberhalbder bisher angegebenen Spannen Sartorius , ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschungund Industrie, hat die ersten neun Monate 2020 mit deutlich zweistelligenWachstumsraten bei Umsatz und Gewinn abgeschlossen."Das dritte Quartal war von einer fast unsere gesamte Produktpalettebetreffenden hohen Nachfrage gekennzeichnet", sagte der VorstandsvorsitzendeJoachim Kreuzburg. "Zu dem starken organischen Wachstum kamen zusätzlicheImpulse aus der sehr positiven Entwicklung unserer letzten Akquisitionen sowieaus Vorbereitungen unserer Biopharmakunden für die Produktion vonCoronavirus-Impfstoffen und Covid-19-Therapeutika. Erfreulich sind die imGeschäft mit Laborprodukten zu verzeichnenden Erholungs- und teilweise auchNachholeffekte, vor allem in Nordamerika und Asien. Wir erwarten, das Gesamtjahram oberen Ende oder sogar etwas oberhalb unserer zum Halbjahr angehobenenPrognose abschließen zu können, allerdings kann die weitere Entwicklung der sichaktuell wieder verschärfenden Pandemiesituation darauf einen deutlichen Einflusshaben."Geschäftsentwicklung im KonzernIn den ersten neun Monaten steigerte Sartorius den Konzernumsatz um 25,2 Prozentauf 1.680,0 Millionen Euro, nominal um 23,9 Prozent. Die Sparte BioprocessSolutions setzte ihre dynamische Entwicklung des ersten Halbjahres fort, undauch die etwas konjunktursensitivere Sparte Lab Products & Services entwickeltesich in dem pandemiebedingt herausfordernden Umfeld vor allem im dritten Quartalpositiv. Die von Danaher Ende April 2020 übernommenen Geschäfte sowie dieMehrheitsübernahme von Biological Industries im Dezember 2019 trugenerwartungsgemäß rund 6 Prozentpunkte zum Umsatzwachstum des Konzerns in denersten neun Monaten bei, während sich der Nettoeinfluss der verschiedenenpandemiebedingten Effekte auf gut plus 6 Prozentpunkte belief. Noch stärker alsder Umsatz legte der Auftragseingang1 mit einem Plus von 37,8 Prozent (nominal:+36,3 Prozent) auf 1.956,5 Millionen Euro zu, davon entfielen rund 10Prozentpunkte auf die vorgenannten Pandemieeinflüsse.Der Ertrag des Sartorius Konzerns erhöhte sich im Verhältnis zum Umsatz deutlichüberproportional. Mit 488,7 Millionen Euro lag das operative EBITDA1 um 35,3Prozent über dem Vorjahreswert von 361,1 Millionen Euro; die entsprechende Marge