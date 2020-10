Cross River ernennt Alex Tong zum Chief Financial Officer

Vancouver (British Columbia, Kanada), 20. Oktober 2020 – Cross River Ventures Corp. (CSE: CRVC, FWB: C6R) (das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Alex Tong zum neuen Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens bekannt zu geben. Herr Tong ersetzt John Fraser als CFO, welcher zusätzlich zu seiner Funktion als President von Cross River Ventures auch den Aufgaben des CFO nachgegangen ist.

Alex Tong ist ein äußerst qualifizierter Finanzexperte mit umfassender Erfahrung als Führungskraft im Bergbausektor. Er hat direkt mit Unternehmen zusammengearbeitet, die in Nordamerika und Afrika tätig sind, und war zuletzt Director of Finance bei Lucara Diamond Corp. Vor seiner Tätigkeit bei Lucara hatte Herr Tong leitende Finanzfunktionen bei den börsennotierten Rohstofferschließungsunternehmen Energy Metals Corp. und Novagold Resources, wo er für das Erreichen der Betriebsleistung sowie die Leitung von Fusionen und Übernahmen verantwortlich war und an verschiedenen Finanzierungsstrategien beteiligt war.

„Wir freuen uns, Alex im Team von Cross River willkommen zu heißen. Er verfügt über ein Maß an Betriebserfahrung, die ihn zu diesem Zeitpunkt zu einem idealen Kandidaten für uns gemacht hat“, meint CEO Alex Klenman. „Seine Fähigkeiten werden für die Leitung der finanziellen Geschäftsseite im Zuge der Weiterentwicklung des Unternehmens und des Aufbaus eines Portfolios mit mehreren Projekten, einer entscheidenden Wachstumsphase, von unschätzbarem Wert sein. Seine Philosophie deckt sich sehr gut mit der Denkweise der Gruppe und wir sind froh, ihn an Bord zu haben“, so Herr Klenman weiter.

„Es ist eine spannende und günstige Zeit, um im Edelmetallsektor tätig zu sein“, erklärt Herr Tong. „Ich freue mich darauf, dem Führungsteam von Cross River beizutreten und Beiträge zum zukünftigen Erfolg von Cross River zu leisten, als das Unternehmen in die nächste Wachstums- und Entwicklungsphase übergeht.“

Herr Tong ist ein Chartered Professional Accountant, der nach seinem Studium bei Deloitte LLP tätig war. In dieser Funktion verwaltete er ein Portfolio von Kunden in den kanadischen und US-amerikanischen Märkten, hauptsächlich im Brokerage-Bereich und Bergbausektor. Herr Tong ist Gründungsmitglied von Calibre Capital Corp., einer Vollservice-Handelsbank, die Finanzdienstleistungen anbietet, Börsennotierungen abwickelt und alle Geschäftsaspekte verwaltet, um ihren Kunden zu wirtschaftlichem Erfolg zu verhelfen.