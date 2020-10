Strategische Partnerschaft zwischen TOGG und Farasis / Farasis und TOGG unterzeichnen eine Absichtserklärung zur Entwicklung von Energiespeicherlösungen für die Türkei und die umliegenden Länder (FOTO)

Istanbul, Türkei (ots) - Farasis ist eine Partnerschaft mit TOGG eingegangen, einem europäischen OEM, der vollelektrische Fahrzeuge sowie ein ganzheitliches Ökosystem für E-Mobilität entwickelt. Die Partnerschaft beinhaltet den Einsatz von Farasis-Batteriezellen in der gesamten Produktpalette von TOGG. Die Batteriemodule und -packs werden gemeinsam in der Türkei entwickelt und produziert. Neben der Herstellung von Batterien werden die beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit auch im Rahmen eines Joint-Venture-Unternehmens ausweiten, um Batteriespeicherlösungen für die Türkei und die umliegende Region zu entwickeln und anzubieten.



TOGG hat Farasis als Partner für die Entwicklung und Belieferung von Lithium-Ionen-Batterien, welche zu den zentralen Komponenten der von TOGG entwickelten Elektrofahrzeuge gehören, ausgewählt. Nach der Vertragsunterzeichnung im IT-Valley der Türkei, an welcher die CEOs und Vorstandsmitglieder beider Unternehmen teilnahmen, wurde erklärt, dass die beiden Unternehmen nicht nur die Belieferung von Farasis-Batterien an TOGG und den Eintritt in den türkischen Markt vereinbart haben. Beide Partner beschlossen ebenso die gemeinsame Entwicklung und Produktion von Batteriemodulen und Packs in der Türkei durch ein strategisches Gemeinschaftsunternehmen, welches die Technologie von Farasis mit der türkischen Automobilindustrie verbindet, um E-Mobility-Lösungen in neue Märkte in der Region zu bringen.

In einer Erklärung im Anschluss an die Vertragsunterzeichnung sagte der TOGG-Vorstandsvorsitzende Rifat Hisarciklioglu: "Das Joint-Venture-Unternehmen, das zusammen mit Farasis gegründet werden soll, wird auch eine Initiative sein, um die Effizienz des Energiesystems unseres Landes zu erhöhen, die Abhängigkeit unseres Landes von ausländischer Energie zu verringern und die Entwicklung eines sauberen und effizienten Energiesystems zu beschleunigen. Daher wird das Mobilitäts-Ökosystem von TOGG zu einem wichtigen regionalen Akteur werden, welcher Technologie entwickelt und wirtschaftlichen Wert schafft".