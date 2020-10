20.10.2020 - Die Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708) hat in den ersten 9 Monaten ein vorläufiges operatives Ergebnis (EBIT) zwischen 21 und 22 Mio. EUR im Konzern erreicht - Verdopplung zu den 9,5 Mio. EUR im Vorjahr. Der Umsatz im gleichen Zeitraum ist um ca. 11 % auf rund 415 Mio. EUR(Vorjahreszeitraum: 374,4 Mio.EUR) gewachsen. Trotz der zu erwartenden Einschränkungen in Gastronomie und Hotellerie im vierten Quartal und damit im wichtigen Weihnachtsgeschäft geht der Vorstand insgesamt davon aus, dass für das Gesamtjahr 2020 ein operatives Ergebnis (EBIT) von ca. 33 Mio.EUR erreicht und der Vorjahreswert von 29,1 Mio. EUR deutlich übertroffen wird. Somit profitiert Hawesko vom allgemeinen Onlineboom und kann die stationären - bestimmt vorhandenen Verluste - offensichtlich mehr als ausgleichen. Und weiter? Wie bei den anderen Onlineprofiteuren fragt sich, wie dauerhaft die Verhaltensänderung der Anleger hin zum Onlineeinkauf sein wird. Oder bleiben Hawesko-Kunden (also einer der diversen "Marken" treu - ob online oder in den "Weinstores"? Und wird die Gastronomie sich schnell von den Corona-Einschränkungen erholen und mit einem "Nachholeffekt" so zu einer kleinen "Sonderkonjunktur" in 2021 führen? Jedenfalls solte der allgemein beliebte "Präsentversand" von Weinkollektionen für Kunden oder Geschäftspartner zumindest ein ähnliches Niveau wie in den Vorjahren erreichen - möglicherweise wird als Ersatz für "Essenseinladungen" sogar eine Steigerung möglich sein. Jedenfalls gute Aussichten weiterhin. Die Aktie hat jedoch schon einiges davon eingepreist.

