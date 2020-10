Während die Hoffnung auf ein massives Konjunkturpaket in den USA noch vor der Wahl mehr und mehr schwindet, nimmt in Europa die Angst vor einem erneuten flächendeckenden Lockdown zu. Irland geht ab morgen als erstes EU-Land wieder diesen Weg, in Deutschland erlangt das Berchtesgadener Land ungewohnte Popularität. Auch hier dürfen die Menschen nur noch in Ausnahmefällen ihre Wohnung verlassen, Schulen müssen schließen. Noch überwiegt zwar auch an der Börse die Hoffnung, dass die lokalen Restriktionen ausreichen werden und ein komplettes Herunterfahren von Wirtschaft und Gesellschaft wie im Frühjahr damit verhindert werden kann. Aber es bleibt eine große Portion Unsicherheit und diese war noch nie ein guter Ratgeber für den Aktienkauf.

Und auch wenn nicht wirklich viele Anleger mehr an eine Einigung in den USA über das neue Konjunkturpaket innerhalb der von den Demokraten gesetzten und heute ablaufenden Deadline glauben, es will auch keiner auf dem falschen Fuß erwischt werden, sollte in den kommenden Stunden dann doch auf einmal weißer Rauch über Washington aufsteigen. Denn dies dürfte ungeachtet aller Unsicherheiten wohl eine Rally an der Wall Street auslösen. Und wenn das Paket heute nicht kommt, dann eben nach der Wahl – womit die Aktienkurse vor allem an der Wall Street zumindest etwas nach unten abgesichert sein dürften.