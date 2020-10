---------------------------------------------------------------------------

Behrens AG: Weitere Umsetzung der Finanzierungsbausteine im Rahmen der Anleiheemission 2020/2025



- Wirtschaftsstabilisierungsfonds hebt Leitungsvorbehalt auf

- Kreditverträge des Landes Schleswig-Holstein werden erwartet

Ahrensburg, 20. Oktober 2020 - Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der europaweit führenden Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungselementen, teilt im Rahmen der aktuellen Emission ihrer vierten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H2SM7) mit, dass bei dem Antrag auf eine stille Beteiligung aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) des Bundes durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und des Bundesministerium für Finanzen (BMF) die Leitung dieser Maßnahme zugestimmt hat. Damit stehen die Eckdaten der zu erfüllenden Bedingungen für den voraussichtlich kurzfristig bevorstehenden Abschluss des Rahmenvertrages, der die Grundlage für die Auszahlung der Mittel ist. Insgesamt wird das Volumen auf EUR 6 Mio. beziffert, wovon EUR 2 Mio. zur Sicherstellung der für die Ausfinanzierung der Gesellschaft erforderlichen Mittel sind.

Die Förderinstitute des Landes Schleswig-Holstein sind derzeit ebenfalls dabei, Ihre Grundsatzzusage über EUR 2 Mio. für ein Darlehen und die stille Beteiligung in finale Verträge zu fassen.



Damit geht die Gesellschaft davon aus, dass die angekündigten Bausteine als Grundlage der Gesamtfinanzierung zeitnah und final umgesetzt werden.

Gleichzeitig weist die Gesellschaft auf das Umtauschangebot hin, dass die Inhaber der bestehenden Unternehmensanleihe 2015/2020 (ISIN: DE000A161Y52), ihre Teilschuldverschreibungen 1:1 in neue von der Joh. Friedrich Behrens AG begebene Teilschuldverschreibungen (ISIN: DE000A3H2SM7) mit einer Laufzeit bis 2025 und einem Kupon von 7,25 % p.a. umzutauschen können. Die Umtauschfrist läuft seit dem 08. Oktober 2020 und endet am 2. November 2020, 18:00 Uhr (Zugang der Umtauscherklärung). Die Inhaber erhalten zum Umtausch je Schuldverschreibung zusätzlich EUR 25,00 in bar sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2015/2020, vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung.