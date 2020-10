MagForce AG: ,NanoTherm School' geht mit Modul B - Part II erfolgreich in die dritte Runde

- Die NanoTherm School ist Teil von MagForces Commitment, neben einer breiten geographischen Abdeckung zur Erhöhung der Verfügbarkeit der Therapie, das Therapiesystem weiter zu optimieren und medizinisches Fachpersonal in dessen Anwendung auszubilden, um Glioblastom-Patienten die bestmögliche Versorgung zukommen zu lassen.

- Leitung des Workshops: Univ.-Prof. Dr. med. W. Stummer, Direktor der Klinik für Neurochirurgie am Universitätsklinikums Münster

Berlin, 20. Oktober 2020 - Mit ,Modul B - Part II: stereotaktische Instillation' ging die NanoTherm School der MagForce AG (Frankfurt, Scale, Xetra: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), ein auf dem Gebiet der Nanotechnologie führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf den Bereich der Onkologie, in die dritte Runde.

Die Anwendungstrainingsreihe, wurde im Januar 2019 vom Unternehmen ins Leben gerufen, um die höchstmögliche Behandlungsqualität durch die kontinuierliche Unterstützung der Ärzte zu ermöglichen und Chirurgen in der Verwendung der innovativen NanoTherm Technologie zu zertifizieren. Ebenso wurde im Modul B - Part II, wie in den beiden ersten Modulen, die im Januar 2019 und im November 2019 stattfanden, das Ziel verfolgt, fortschrittliche Techniken im Bereich stereotaktische Instillation sowie das NanoPaste-Verfahren zu vermitteln.

Ein weiterer Schwerpunkt lag im Austausch mit den einzelnen Behandlungszentren, um Glioblastom-Patienten die bestmögliche Versorgung zukommen zu lassen. Die NanoTherm School ist Teil von MagForces Roll-Out-Strategie, in deren Zentrum neben einer breiten geographischen Abdeckung zur Erhöhung der Verfügbarkeit der Therapie auch ihre kontinuierliche weitere Optimierung sowie die Ausbildung von medizinischem Fachpersonal in der Anwendung des Therapiesystems steht. Das Trainingskonzept der NanoTherm School wurde in enger Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Walter Stummer, Dr. Michael Schwake vom Universitätsklinikum Münster sowie PD Dr. Johannes Wölfer vom Hufeland Klinikum GmbH Mühlhausen entwickelt, die ihre längjährige Erfahrung mit dem NanoTherm Therapiesystem zur Behandlung von Glioblastom-Patienten mit einbringen.