DAX-Unternehmen – So stabil sind die Pensionskassen

Nach mehr als einem halben Jahr Corona-Krise haben sich die Pensionsvermögen der DAX- und MDAX-Unternehmen im dritten Quartal wieder stabilisiert. Schrumpfte das sog. Planvermögen Ende März noch auf 280,4 Mrd. Euro, lag dieses Ende September mit 298,0 Mrd. Euro schon wieder nahe dem 2019er-Ultimo von 302,5 Mrd. Euro. Im selben Zeitraum erholte sich auch der Ausfinanzierungsgrad von 69,2% per Ende 2019 über 64,5% (Q1) auf aktuell 67,4%. Dies zeigt eine aktuelle Auswertung der Berater von Willis Towers Watson (WTW).

Hierbei beobachten die WTW-Experten unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Anlageklassen wie auch eine zunehmende Bedeutung von Investments in alternative Anlageformen. Der für die Unternehmen maßgebliche Rechnungszins stagnierte im aktuellen Niedrigzinsumfeld, was zu ggü. dem Q2 weitgehend unveränderten Pensionsverpflichtungen führte. Damit erhöhte sich ihr Ausfinanzierungsgrad lt. der Modellrechnung leicht um knapp einen Prozentpunkt.