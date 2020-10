---------------------------------------------------------------------------

Corporate News



NFON AG: Frost & Sullivan zählt NFON zu den europäischen Unternehmen mit großem Wachstumspotential und ausgeprägter Innovationskraft

München, 20. Oktober 2020 - Die NFON AG (zusammen mit den Tochtergesellschaften "NFON" oder das "Unternehmen"), der einzige paneuropäische Anbieter für Cloud-PBX-Anbieter, hat sich im ersten Halbjahr 2020 sehr erfolgreich entwickelt. Ein Erfolg, der durch die Studienergebnisse des weltweit tätigen Beratungsunternehmens Frost & Sullivan weiter bestätigt wird. Im Frost Radar(TM)*: Benchmarking Future Growth Potential verortet Frost & Sullivan die NFON AG in die Gruppe der zehn innovativsten Unternehmen Europas im Markt der Hosted IP Telephony und UCaaS.



Untersucht wurden 120 Unternehmen, die ihre Dienstleistung in Europa einschließlich Großbritannien anbieten. Maßgebliche Paramater der Analyse waren Skalierbarkeit der Innovation, Forschung und Entwicklung, Produkt-Portfolio, Hebelwirkung von Megatrends, Kundenausrichtung, Wachstumspipeline, Vision und Strategie sowie Vertrieb und Marketing. Hans Szymanski, CEO und CFO der NFON AG, erläutert: "Die Unternehmen im Frost Radar(TM) sind nach Ansicht der Berater in der Branche führend in Bezug auf Wachstum, Innovation oder beides. Sie sind maßgeblich daran beteiligt, die Branche in die Zukunft zu führen. Hier unter den zehn führenden Unternehmen positioniert zu werden, ist eine Bestätigung unseres bisherigen Erfolges und unterstreicht, wie richtig unsere Wachstumsstrategie ist."

Zwei Indices spannen das Feld für die Bewertung der Unternehmen: Der Wachstumsindex ist das Maß für die Wachstumsleistung und Erfolgsbilanz eines Unternehmens. Er zeigt die Fähigkeit, eine Wachstumsstrategie und Vision, eine robuste Wachstumspipeline sowie markt-, wettbewerbs- und endverbraucherorientierte Verkaufs- und Marketingstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Der Innovationsindex definiert die Fähigkeit eines Unternehmens, Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, mit einem klaren Verständnis für disruptive Megatrends, zu entwickeln. Diese sollen zudem global einsetzbar sein, sich weiterentwickeln und erweitern lassen, um mehrere Märkte und sich ändernde Kundenbedürfnisse zu bedienen.