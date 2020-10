Wiesbaden (ots) - Die Corona-Pandemie hat Deutschland und die Welt fest im

Griff. Die amtliche Statistik macht die Krisenfolgen mit verlässlichen

Statistiken sichtbar und schafft damit eine Basis für faktenbasierte

Diskussionen und politische Entscheidungen. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) zum Weltstatistiktag am heutigen 20. Oktober 2020 mitteilt, bieten

die neue Ausgabe des Dossiers "Daten zur COVID-19-Pandemie" sowie das

umfangreiche Online-Angebot zu den Auswirkungen der Corona-Krise eine wichtige

Informationsquelle zum Geschehen in Deutschland und der Europäischen Union (EU).



Das Dossier "Daten zur COVID-19-Pandemie" (www.destatis.de/dossier-covid-19)

enthält auf rund 60 Seiten aktuelle Statistiken des Statistischen Bundesamtes

sowie weiterer staatlicher und europäischer Datenanbieter zu den Bereichen

Wirtschaft, Gesundheit und Soziales. Klassische und experimentelle

Konjunkturindikatoren werden ergänzt um Daten des Robert Koch-Instituts zu

COVID-19-Infektionen und PCR-Testungen und aktuelle Daten des Intensivregisters

DIVI zur derzeitigen Belegung von Krankenhausbetten.





Sonderseite "Corona-Statistiken": Indikatoren zur aktuellen EntwicklungAuf der Sonderseite "Corona-Statistiken" (www.destatis.de/corona) bündelt dasStatistische Bundesamt die wichtigsten Konjunkturindikatoren zur Bewertung derwirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie. Ein hochaktueller Indikator istdabei der zusammen mit dem Bundesamt für Güterverkehr (BAG) und der Bundesbankentwickelte Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, der frühe Hinweise auf die Entwicklungder Industrieproduktion in Deutschland gibt. Eine Auswertung von Mobilfunkdatenaus dem experimentellen Datenangebot des Statistischen Bundesamtes zeigtüberdies das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung bis auf Länderebene."Krisenmonitor": Vergleich zur Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009Für den direkten Vergleich der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie mitder globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 hat das StatistischeBundesamt zentrale Konjunkturindikatoren im "Krisenmonitor"(www.destatis.de/krisenmonitor) gebündelt. Der Beginn beider Krisen wird anhanddes ersten Rezessionsquartals bestimmt: Der Startpunkt der Corona-Krise im 1.Quartal 2020 wird im Grafikset dem 2. Quartal 2008 gegenübergestellt. Die Zahlenfür das Jahr 2020 werden fortlaufend aktualisiert. Die Schnellschätzung für dasBruttoinlandsprodukt im 3. Quartal 2020 veröffentlicht das StatistischeBundesamt am 30. Oktober 2020."EU-Monitor COVID-19": Folgen der Pandemie für EuropaWie stark die Corona-Krise die Volkswirtschaften in den EU-Mitgliedstaatentrifft und wie die deutsche Wirtschaft im EU-Vergleich betroffen ist, zeigt der"EU-Monitor COVID-19" (www.destatis.de/eu-covid) anhand ausgewählterKonjunkturdaten des Europäischen Statistikamtes Eurostat. Der "EU-MonitorCOVID-19" im Bereich "Europa in Zahlen" ergänzt das Datenangebot damit um dieeuropäische Perspektive. Die miteinander vergleichbaren Ergebnisse der 27EU-Staaten zeigen zugleich die Bedeutung des Europäischen Statistischen Systems,dessen Weiterentwicklung das Statistische Bundesamt mit dem Vorsitz derRatsarbeitsgruppe Statistik im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaftvorantreibt. Über die Aktivitäten in der Ratsarbeitsgruppe informiert dieSonderseite www.destatis.de/eu2020.Weitere Informationen:* Dossier "Statistiken zur COVID-19-Krise"(www.destatis.de/dossier-covid-19)* Sonderseite "Corona-Statistiken" (www.destatis.de/corona)* "Krisenmonitor" (www.destatis.de/krisenmonitor)* "EU-Monitor COVID-19" (www.destatis.de/eu-covid)* Bereich "EXDAT - Experimentelle Daten" (www.destatis.de/exdat)* Sonderseite zu den Aktivitäten der Ratsarbeitsgruppe Statistik imRahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft (www.destatis.de/eu2020)* Wissenschaftsmagazin "WISTA -Wirtschaft und Statistik", Ausgabe4/2020 zum Thema "Amtliche Statistik in Zeiten von Corona"