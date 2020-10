FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch am Dienstag ist für die Anleger am deutschen Aktienmarkt bislang nicht viel zu holen. Für Verunsicherung sorgen weiterhin die zunehmenden Corona-Neuinfektionen in vielen Ländern und die Furcht vor erneuten Lockdowns. Der Dax sank im frühen Handel um 0,24 Prozent auf 12 823,40 Punkte und knüpfte damit an seinen Vortagesverlust an. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel stieg um 0,07 Prozent auf 27 835,16 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte rund 0,1 Prozent auf 3240 Punkte ein.

"Während auf der anderen Seite des Atlantiks die Wahrscheinlichkeiten auf einen Last-Minute-Deal im US-Konjunkturpaket von Minute zu Minute weniger werden, steigt in der alten Welt die Unsicherheit über das grassierende Coronavirus weiter an", sagte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. "Covid-19 zwingt die Investoren, sich in den nächsten Tagen und Wochen für eine Richtung zu entscheiden. Ein zweiter Lockdown in der Bundesrepublik und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Flurschäden wurden bislang noch nicht vollständig antizipiert."