Die AKASOL AG (ISIN: DE000A2JNWZ9), ein führender deutscher Entwickler und Hersteller von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batteriesystemen insbesodnere für Busse, liefert ab - trotz zweter Welle. Jetzt kann ein Auftrag eines Baumaschinenherstellers abgearbeitet werden. E-Mobility ist im Vormasch und AKASOL ist dabei. Man kann auch umsetzen!

Man hat in der sog. Gigafactory 1 am neuen Headquarter in Darmstadt die Serienproduktion des 48-Volt-Batteriesystems "AKARack" gestartet. Die kompakte Serienlösung ist somit das erste Batteriesystem, das am neuen Standort des Unternehmens vom Band läuft: Den Anfang macht man mit "AKARack" für einen weltweit tätigen Baumaschinenhersteller.

Laut Sven Schulz, CEO der AKASOL AG, birgt das Batteriesystem ein enormes Potenzial, die Elektrifizierung des Industriemaschinen- und Nutzfahrzeugmarkts noch intensiver als bislang voranzutreiben: "Das AKARack ist aufgrund seiner Eigenschaften revolutionär - es birgt eine sehr hohe Energie- und Leistungsdichte in Kombination mit seiner flexiblen Skalierbarkeit und ist somit ideal für Anwendungen in einem Leistungsbereich von 5 kW bis ca. 50 kW. Mit der gespeicherten Energie von 6,6 kWh bis 40 kWh eignet es sich hervorragend sowohl für den Einsatz in Industrie- und Baumaschinen wie z.B. in kleinen Baggern oder Frontladern, aber auch im 48V-Bordnetz von Nutzfahrzeugen und sogar für kleine Boote." Werden mehr Leistung als 50kW oder noch mehr Energie benötigt, dann können die 48V-Systeme zusätzlich noch parallel betrieben werden.

