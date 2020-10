Somit geht die Behrens AG nach eigenen Angaben davon aus, dass die angekündigten Bausteine als Grundlage der Gesamtfinanzierung zeitnah und final umgesetzt werden.

Umtauschangebot für Behrens-Anleihe

Derzeit läuft das Umtauschangebot der Behrens AG an die Inhaber der bestehenden Unternehmensanleihe 2015/20 (ISIN: DE000A161Y52), die ihre Teilschuldverschreibungen 1:1 in die neue Behrens-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A3H2SM7) tauschen können. Die Umtauschfrist läuft seit dem 8. Oktober 2020 und endet am 2. November 2020, 18:00 Uhr. Die Inhaber erhalten zum Umtausch je Schuldverschreibung zusätzlich 25,00 Euro in bar sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2015/20.

ANLEIHE CHECK: Die neue Behrens-Anleihe 2020/25 mit einer Laufzeit bis November 2025 hat ein maximales Anleihevolumen von 15 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,25 % p.a. verzinst. Bis zum 05.11.2020 kann die Anleihe noch gezeichnet werden.

Hinweis: Weitere Informationen zur Anleihe finden Sie hier.

Anleihen Finder Redaktion.

Fotos: Joh. Friedrich Behrens AG

Anleihen Finder Datenbank

Unternehmensanleihe Joh. Friedrich Behrens AG 2019/2024

Unternehmensanleihe Joh. Friedrich Behrens AG 2015/2020

Unternehmensanleihe Joh. Friedrich Behrens AG 2011/2016 (getilgt)

Zum Thema

„Wir setzen nicht alles auf eine Karte“ – Interview mit Tobias Fischer-Zernin, Joh. Friedrich Behrens AG

+++ Neuemission +++ Joh. F. Behrens AG begibt neue 7,25%-Anleihe – Zeichnungsfrist und Umtauschangebot starten am 08. Oktober 2020

Joh. Friedrich Behrens AG erhält Darlehens-Zusage vom Land Schleswig-Holstein – Neue Anleihe in Vorbereitung

Joh. F. Behrens AG arbeitet an Anleihe-Refinanzierung – Steigt der Bund ein?

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren

Der Beitrag Joh. Friedrich Behrens AG: Bund stimmt stiller Beiteiligung zu erschien zuerst auf Anleihen-Finder.de.