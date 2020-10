Sojabohnen und Weizen fest, Mais bleibt über 4,00 USD

Chicago 20.10.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade können im elektronischen Handel leicht zulegen. Mais kann sich dabei über 4,00 USD etablieren, die Sojabohnen bleiben über 10,50 USD. Die Ernteaussichten stützen die Preise.



Die Sojabohnen konnten im gestrigen Handelsverlauf zulegen und weiten ihre Kursgewinne aus. Die Marktteilnehmer schauen dabei auf die jüngsten Zahlen zum Fortschritt der Ernte. Laut Crop Progress Report war die Ernte zu 75 Prozent abgeschlossen. Dies liegt zwar deutlich über dem Niveau der Vorjahre, aber unter den Erwartungen des Marktes.





Die Maisernte war derweil zu 60 Prozent abgeschlossen, was ebenfalls über dem Fünf-Jahresschnitt liegt. Die Marktteilnehmer hatten im Vorfeld einen Erntefortschritt von 57 Prozent erwartet.Die Unterstützung für die Weizen bleibt weiterhin gut, da die Marktteilnehmer Risiken für die Produktion in den USA, aber auch in Argentinien und der Schwarzmeerregion sehen. In Argentinien wurden die Schätzungen für die Ernte von Weizen bereits zurückgenommen. In den USA ist es in den Anbaugebieten zu trocken.Die jüngsten Exportlieferungen von Mais lagen in der Woche bis zum 15. Oktober bei 911.012 Tonnen, bei Weizen waren es 239.688 Tonnen. Die Auslieferungen bei den Sojabohnen beliefen sich auf 2,173 Mio. Tonnen, nach 2,396 Mio. Tonnen in der Vorwoche. 1.781.117 Tonnen Sojabohnen waren zur Lieferung nach China vorgesehen.Im elektronischen Handel verbessert sich Dezember-Mais um 1,75 Cents auf 4,07 USD/Scheffel, Dezember-Weizen steigt um 4,75 Cents auf 6,3175 USD/Scheffel. Die November-Sojabohnen legen um 7,25 Cents auf 10,615 USD/Scheffel zu.