Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) fiel in letzter Zeit auf durch kräftige Investitionen in ihr eigenes Immobilienportfolio ( sog.Commercial Portfolio) und zu Käufen gehören auch verkäufe von Objekten, die "nicht mehr so passen". Dafür setzet man anfang des Jahres Verkaufsziele, die jetzt durch 2 Verkäufe erreicht werden konnten.

DIC Asset hat ein Multi-Tenant-Objekt mit mehreren Gebäudeabschnitten in der Landsberger Straße in Berlin-Mahlsdorf sowie eine Hotelimmobilie in der Münsterstraße in Düsseldorf veräußert. Die beiden Objekte, die an unterschiedliche Käufer gingen, haben zusammen einen Verkaufspreis von rund 108 Mio. EUR erzielt, der rund 20% über den zuletzt ermittelten Marktwerten liegt. Der Verkaufsgewinn aus den beiden Transaktionen liegt bei rund 34 Mio. EUR, der Cash-Flow beläuft sich auf rund 60 Mio. Euro (Angaben jeweils vor Steuern). Mit dem kumulierten Verkaufsvolumen in Höhe von rund 120 Mio. Euro im Jahr 2020 wurde das selbstgesteckte Verkaufsziel des Commercial Portfolios erfüllt.

KONKRET: Für rund 122 Mio. Euro (GIK) wurde der Bauteil B des Objekts "LOOK 21" in der Heilbronner Straße im Zentrum von Stuttgart für einen Spezial-AIF erworben. Verkäuferin ist die USWM-Immobilien GmbH mit ihren beiden Gesellschaftern Südwestmetall (Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg) und dem Unternehmensverband Südwest. Die Mikrolage der Multi-Tenant-fähigen Immobilie zeichnet sich insbesondere durch die Lage im innerstädtischen Europaviertel und die sehr gute Verkehrsanbindung aus. Das Neubau-Objekt mit rund 11.200 qm vermietbarer Fläche verfügt mit seiner modernen Architektur über Landmark-Charakter und ist vollständig an einen bonitätsstarken Mieter aus dem Infrastruktursektor vermietet. Die Mietvertragslaufzeit beträgt 12 Jahre. Das Maklerhaus PH REAL Peter Holtz Real Estate aus Stuttgart hat die Verkäuferin im Rahmen des Verkaufsprozesses exklusiv beraten.