Die neue Generation der „WICOP“ Technologie von Seoul Semiconductor bringt Innovationen in elektrische Fahrzeugscheinwerfer

Seoul Semiconductor Co., Ltd. („Seoul“) (KOSDAQ 046890), ein führender weltweit tätiger Innovator von LED-Produkten und -Technologien, hat die Einführung der nächsten Generation der Serie WICOP UHL LEDs (Ultra High Luminance, ultrahohe Helligkeit) bekanntgegeben, mit denen der Stromverbrauch von Scheinwerfern bei Elektrofahrzeugen um bis zu 20 % reduziert und die Wärmedissipation um bis zu 40 % verbessert wird. Das Unternehmen wird 2021 mit der Massenproduktion und Auslieferung beginnen.

Das Gewicht der Kühlrippen der Lampen kann um 75 % reduziert werden, und die Struktur der patentierten Mini-LED-Technologie. *Bei den als "Flip Chip" bezeichneten Produkten mehrerer Unternehmen wird die patentierte Technologie WICOP von Seoul kopiert. (Grafik: Business Wire)

Der Stromverbrauch der Batterien ist eine der wichtigen Voraussetzungen für die Reichweite eines Elektrofahrzeuges. Ein entscheidender Faktor für weniger Stromverbrauch ist die Verringerung des Gesamtgewichts der Fahrzeugteile.

Die LEDs der „WICOP UHL“-Serie bieten eine um 40 % bessere Wärmedissipation als andere Produkte, die derzeit auf dem LED-Markt verfügbar sind. Mit WICOP UHL kann das Gewicht der Lampenkühlrippen in Autoscheinwerfern um 75 % reduziert werden. Der lichtemittierende Bereich des LED-Produkts ist mit etwa 0,5 mm2 äußerst klein, was ein schlankes Scheinwerferdesign ermöglicht. Aufgrund des verringerten lichtemittierenden Bereichs dieser neuen LED-Technologie ist die nachteilige Wärmedissipation kein Problem mehr. Dies ermöglicht nicht nur ein schlankes Lampendesign, sondern auch eine hohe Leistung.

Mit WICOP (Wafer Integrated Chip on PCB, Wafer-integrierter Chip auf PCB), einer der grundlegenden Technologien des neuen Produkts, hat Seoul Semiconductor die weltweit erste patentierte gehäuselose LED-Technologie entwickelt. Anders als bei der Flip-Chip-Technologie, bei der das Bonding im Rahmen des Halbleiterverfahrens erfolgt, können WICOP-LEDs problemlos im SMT-Verfahren auf dem Substrat gebondet werden. Auch Mini-LEDs mit einer robusten Struktur lassen sich mithilfe der WICOP-Technologie realisieren.

„Dieses neue Produkt wird ab 2021 in Kooperation mit einem internationalen Scheinwerferhersteller in die Massenfertigung gehen. Und es lässt sich an die Scheinwerfer aller Automarken und -designs anpassen“, sagte ein Vertreter von Seoul Semiconductor.

Seoul wird die Produkte der WICOP UHL-Serie auf der Shanghai International Auto Lamp Exhibition (ALE) präsentieren, die vom 15. bis 16. Oktober in Shanghai, China stattfinden soll.

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor ist der zweitgrößte globale LED-Hersteller der Welt, ein Ranking ohne den Captive-Markt, und verfügt über mehr als 14.000 Patente. Basierend auf einem differenzierten Produktportfolio bietet Seoul eine breite Palette von Technologien und produziert in Massenproduktion innovative LED-Produkte für Innen- und Außenbeleuchtung, die Automobilindustrie, IT-Produkte wie Mobiltelefone, Computerbildschirme und andere Anwendungen sowie den UV-Bereich. Die weltweit ersten Entwicklungs- und Massenproduktionsprodukte des Unternehmens werden zum LED-Industriestandard. Sie führen den globalen Markt an mit: einer gehäuselosen LED, WICOP; einer AC-betriebenen LED-Technologie für hohe Spannung, Acrich; einer LED mit dem 10-fachen Ausgang einer herkömmlichen LED, nPola; einer hochmodernen LED mit sauberer Ultraviolett-Technologie, Violeds; einer Allrichtungs-Lichtemissionstechnologie, filament LED (Glühfaden-LED); einer LED mit natürlichem Spektrum, SunLike; und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter www.seoulsemicon.com/en.

