CREDIT SUISSE belässt ASOS auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Asos von 5200 auf 5800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Online-Textilhändler habe die schon deutlich gestiegenen Erwartungen an die Profitabilität und die Barmittelentwicklung noch übertroffen, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Negativ sei ein nur konservativer Ausblick zu werten, dies sei jedoch nicht unüblich./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 04:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.