BERENBERG belässt Sartorius Vorzuege auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Sartorius nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 331 Euro belassen. Der Pharma- und Laborausrüster habe nach einem starken dritten Quartal die Jahresziele bereits zum dritten Mal angehoben, schrieb Analyst Scott Bardo in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der hohe Aktienkurs sollte durch ein entsprechendes Wachstum weiter unterstützt werden. Wegen der günstigeren Bewertung bevorzuge er allerdings die Aktie der Tochter Sartorius Stedim , die er mit "Buy" einstuft./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 06:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.