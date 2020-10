Der Immobilien-Konzern DIC Asset meldet einen Verkauf. Man trenne sich von zwei nicht-strategischen Immobilien aus dem Commercial Portfolio, meldet das Frankfurter Unternehmen am Dienstag. „Es handelt sich um ein Multi-Tenant-Objekt mit mehreren Gebäudeabschnitten in der Landsberger Straße in Berlin-Mahlsdorf sowie eine Hotelimmobilie in der Münsterstraße in Düsseldorf”, so DIC Asset. Mit dem Abschluss des Verkaufs sei noch im ...