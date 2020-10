Digital Health im Aufwind durch Covid-19 und im Fokus der virtual.MEDICA

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Düsseldorf (ots) - Die MEDICA in Düsseldorf zählt als weltführende Plattform fürdas Medizintechnik-Business und die Gesundheitswirtschaft stets auch zu denPflichtterminen der Branche hinsichtlich aktueller Digital-Health-Trends,innovativer Produkte und Services zur Vernetzung aller maßgeblichen Player inder medizinischen Versorgung. Digital Health bildet folgerichtig eineninhaltlichen Schwerpunkt der virtual.MEDICA ( https://virtual.MEDICA.de(https://virtual.medica.de/) ), die vom 16. - 19. November die MEDICApandemiebedingt als komplett virtuelles Format mit ihren vielen Ausstellern undThemen-Highlights global zugänglich ins Netz bringt.Zweifelsohne hat die Corona-Pandemie der Digitalisierung im Gesundheitsbereicheinen nachhaltigen Schub verpasst. Ärzte können Patienten jetzt leichterVideosprechstunden anbieten, Begrenzungsregelungen hinsichtlich Fallzahlen undLeistungsmengen wurden hierzulande aufgehoben. Anbieter vonDigital-Health-Lösungen haben schnell mit zahlreichen, vielfach kostenlosenProbeangeboten für entsprechende Software-Tools reagiert. Startups bringen sichin Stellung als kreative Partner der Medizintechnik-Industrie bei derEntwicklung digitaler Lösungen. Telehealth-Applikationen, Big-Data-Analysen oderauch Künstliche Intelligenz (KI) im medizinischen Einsatz gelten alspotenzialstark und stehen besonders im Fokus des Programms der virtual.MEDICA -zum Beispiel in der ` Conference Area(https://virtual.medica.de/de/Conference_Area/Conference_Area) ´ in denenglischsprachigen Sessions beim MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM und demMEDICA HEALTH IT FORUM.Das MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM geht am Start-Tag (16.11.) direkt in dieVollen mit dem Finale des 12. Healthcare Innovation World Cup. Hier werden ab 14Uhr die Top 12 der Start-ups für das "Internet-of-Medical-Things" vorgestellt.Mit dabei ist etwa `PKvitality´ aus Frankreich. Sie haben eine Uhr entwickelt,mit der Nutzer ihren Blutzuckerspiegel diskret überwachen können. EineTrendanzeige und Verlaufsgrafiken helfen, die Blutzuckerkontrolle zu verbessern.Am Handgelenk wird auch der Überwachungssensor für chronische Krankheiten derdeutschen Firma Mindpax getrogen. Der Aktivitätssensor ist Teil eines leichten,wasserdichten Armbandes. Die Daten werden über Bluetooth an die App `Mindpax.me´übertragen. Von der mobilen Anwendung werden die Daten per Internet an einesichere Datenbank für Aktivitäts- und Schlafklassifizierung gesendet. Diesepersonalisierte Plattform kombiniert das Monitoring der biomedizinischen Datenmit Selbstberichten - und unterstützt Menschen mit schweren psychischen