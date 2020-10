Köngen (ots) - Das Potenzial für ökologisch nachhaltiges Wirtschaften ist in der

Automotive-Branche noch nicht ausgeschöpft. Neun von zehn Unternehmen haben hier

Nachholbedarf, wie die aktuelle Studie "Green Transformation in der

Automobilindustrie" belegt. Die Automobil-Experten der Unternehmensberatung

Staufen haben dafür mehr als 250 OEMs und Zulieferer aus der Automobilindustrie

in Deutschland befragt.



"Unsere Studie belegt, dass sowohl Automobilhersteller als auch Zulieferer

großes Potenzial für die Optimierung ökologischer Maßnahmen haben", sagt Dr.

Thilo Greshake, Leiter des Bereichs Automotive bei Staufen. Um die wichtigsten

Stellhebel zu verdeutlichen, hat die Staufen AG aus den Ergebnissen der

Befragung von insgesamt 267 OEMs und Zulieferern zwei Green Indizes abgeleitet:

den Green Awareness Index und den Green Maturity Index.







an, inwieweit die einzelnen Unternehmen Nachhaltigkeit und Ökologie als

Herausforderung für ihr Unternehmen erkannt haben und welche Faktoren die

Umsetzung vorantreiben. Die zweite Kennzahl beschreibt den Reifegrad der

Nachhaltigkeitsmaßnahmen in den einzelnen Unternehmen. In die Berechnung

eingeflossen sind Angaben zum Fortschritt der Umsetzung, der Tiefe der

Durchdringung sowie der thematischen Breite.



Der aktuelle Green Awareness Index liegt bei 3,23 Punkten und zeigt deutlich:

Nachhaltigkeit, Ökologie und Klimaschutz sind in der Autobranche angekommen. Es

gibt nur noch wenige Unternehmen mit einer geringen Aufmerksamkeit für diese

Themen. Dies führt jedoch nicht unbedingt zum raschen Handeln, denn der Green

Maturity Index fällt mit 2,36 Punkten eher niedrig aus. Dabei zeigt sich auf

Unternehmensebene ein leicht höherer Reifegrad (2,70) als in der Supply Chain

(2,02).



OEMs sind offener für Green Transformation als Zulieferer



Ein großes Hemmnis für mehr Nachhaltigkeit in der Automobilbranche ist die

offenbar fehlende wirtschaftliche Rentabilität vieler ökologischer Maßnahmen.

Gut drei Viertel der für die Studie befragten Unternehmen räumen ein, dass bei

ihnen die kaufmännische Sicht den ökologischen Blick dominiert.



Trotzdem legen sowohl OEMs als auch deren Lieferanten Wert auf eine ökologisch

ausgerichtete Supply Chain. Die OEMs empfinden sich hier als Vorreiter, mehr als

60 Prozent haben schon eine Nachhaltigkeitsbewertung als Vergabekriterium bei

der Lieferantenauswahl festgelegt. Zum Vergleich: bei den Zulieferern gilt dies

für ihre eigenen Lieferanten nur bei etwa 40 Prozent.



Die Zahlen bestätigen die Ergebnisse des Green Maturity Index: Die OEMs stehen







