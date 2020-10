FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Blick auf den Klimawandel hat Greenpeace erneut die Investitionspolitik der Europäischen Zentralbank kritisiert. Im Vergleich zur Struktur des europäischen Marktes für Unternehmensanleihen weise der EZB-Bestand "eine erhebliche Unwucht zugunsten klimaschädlicher Unternehmen und Industrien auf" - so das Ergebnis einer am Dienstag veröffentlichten gemeinsamen Studie der Umweltschutzorganisation, der New Economics Foundation (NEF), der University of London, der University of the West of England und der University of Greenwich.

Die Analyse nimmt die von der EZB im Rahmen ihres Kaufprogramms CSPP erworbenen Bestände an Unternehmensanleihen im Volumen von rund 242 Milliarden Euro Ende Juli unter die Lupe. Übergewichtet mit fast 63 Prozent seien darunter Sektoren, die beispielsweise mit fossilen Brennstoffen arbeiten oder sehr viel Energie verbrauchen.