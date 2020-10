FACTUREE etabliert sich als führender deutscher Online-Fertiger und besteht im internationalen Wettbewerb

FACTUREE im Corona-Jahr weiterhin auf WachstumskursSeit der Gründung von FACTUREE im Jahr 2017 als eines der ersten deutschenFertigungsnetzwerke kann das Unternehmen eine hohe Expansionsrate verzeichnen -auch in der andauernden Corona-Pandemie.Benjamin Schwab erklärt: "Die Corona-Krise hat einen großen Teil der deutschenUnternehmen hart getroffen. Das bekam unter anderem die Maschinenbau-Branchebesonders zu spüren. Obwohl zahlreiche unserer Kunden aus dieser Branchestammen, ist FACTUREE, nachdem wir unseren Umsatz in den beiden Vorjahrenjeweils verdoppelt haben, auch im Corona-Jahr 2020 deutlich gewachsen. Das führeich insbesondere auf ein gestiegenes Interesse an alternativen, krisensicherenBeschaffungsformen von Fertigungsteilen zurück. Mit dem Wegbrechen vonLieferketten ist die schockresistente Online-Fertigung plötzlich stärker insmediale Blickfeld gerückt. Wir konnten so trotz Krise zahlreiche Neukundengewinnen und unseren Umsatz sowie unsere exponierte Position im Markt weiterausbauen."Konsequenter KundenfokusDie Erfolge basieren auch auf der konsequenten Fokussierung von FACTUREE auf dieBedürfnisse seiner Kunden. "Wir haben ein tiefes Verständnis für den deutschenMarkt und seine Besonderheiten entwickelt. Anders als viele Mitbewerber stellenwir keine komplizierten Tools bereit, sondern entlasten Einkäufer durch einfacheAnfrage- und Abwicklungsprozesse", erklärt Benjamin Schwab.FACTUREE ermöglicht dies durch ein breites Leistungsspektrum aus einer Hand. Sokönnen auch komplexe Anfragen mit unterschiedlichen Fertigungstechniken undOberflächenbehandlungen bedient und durch einen einzigen Vertragspartner erfülltwerden. Weitere Vorteile ergeben sich für Kunden in der entfallendenZulieferersuche und -qualifizierung sowie dem geringen logistischen Aufwand. EinISO 9001-zertifiziertes datengetriebenes Qualitätsmanagement sichert dieProzesse.Der Online-Fertiger kann mittlerweile auf mehr als 1000 Fertigungspartner mitunzähligen Maschinen zurückgreifen. Benjamin Schwab erklärt: "Auch unserNetzwerk hat in der Corona-Krise einen rapiden Zuwachs erfahren - mit starksteigender Tendenz. Für unsere Kunden bedeutet dies auch in Zukunft stets freieKapazitäten, kurze Lieferzeiten und Wettbewerbspreise."Pressekontakt:PR-Agentur:punctum pr-agentur GmbHNeuer Zollhof 340221 DüsseldorfAnsprechpartner:Ulrike Peter-Geschäftsführerin-Tel.: +49 (0)211-9717977-0E-Mail: mailto:pr@punctum-pr.dehttp://www.punctum-pr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/140442/4738729OTS: FACTUREE