WARBURG RESEARCH belässt JENOPTIK AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jenoptik nach einer Umsatzwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Vermutlich sei das Automobilsegment Ursache der Warnung, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Nachricht sei eine negative Überraschung. Positiv seien dagegen die Aussagen zur robusten Profitabilität im Gesamtjahr./mf/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.