Allen politischen, Pandemie bedingten und sonstigen Widrigkeiten zum Trotz: Wir setzen auf Wachstum!

Während COVID-19 weiterhin die Wirtschaftstätigkeit weltweit beeinträchtigt, sind wir zuversichtlich, dass die guten Ergebnisse einiger klinischer Versuche in den kommenden Monaten zu einer wirksamen Vakzine führen werden. Allerdings wird es bis zu einem Endprodukt, das in der ganzen Welt verfügbar ist, noch 12-18 Monate dauern - und ebenso lange bis eine breite Erholung des Vertrauens und der Wirtschaftstätigkeit einsetzt.

Die Aktienmärkte setzten im 3. Quartal ihre kräftige Nach-März-Rallye fort, während die COVID-19-Bedingungen weiterhin den Menschen, Unternehmen und Regierungen in aller Welt tagtäglich ihr Verhalten diktierten. Verhaltensweisen, die im Frühjahr noch desorientierend und disruptiv wirkten, wandelten sich über den Sommer und Frühherbst zur Alltagsroutine. Das Home-Office wurde Standard und die Länder und Unternehmen versuchten es mit der schrittweisen Aufhebung der Einschränkungen. Die weltweiten Infektionszahlen spiegelten die verschiedenen Strategien der Regierungen und Verhaltensweisen der Menschen. Das allesbeherrschende Thema blieb die Entwicklung eines Impfstoffs und der Einsatz von Human- und Kapitalressourcen führte zu einer Reihe vielversprechender Ansätze.

Die US-Wirtschaft erholt sich weiterhin von den schlimmsten Auswirkungen der Pandemie, wobei jedoch der Rhythmus des Wiederaufschwungs nachzulassen scheint. Die jüngsten Wirtschaftsdaten (harte, weiche wie führende) deuten auf eine V-förmige Erholung in den USA und in der Welt hin, die entgegen den Erwartungen im weiteren Quartalsverlauf zu kräftigen Gewinnen führen dürfte. Die Bedingungen für eine fortgesetzte Erholung der Unternehmensgewinne sind gegeben, denn die geringeren Arbeits- und Reisekosten ermöglichen ein weiteres Ansteigen der Gewinnspannen. Dennoch bleiben die Zukunftsperspektiven insgesamt unsicher, nicht zuletzt wegen der Präsidentschaftswahlen in den USA und des fortgesetzten Einflusses der Pandemie.