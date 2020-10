---------------------------------------------------------------------------

Maintal, 20. Oktober 2020 - Die NORMA Group SE (ISIN DE 000A1H8BV3 / WKN A1H8BV, "NORMA Group") gibt auf Basis der vorläufigen Zahlen des dritten Quartals 2020 und der heutigen Einschätzung zur weiteren Entwicklung eine neue Gesamtjahresprognose bekannt.



Auf der Grundlage vorläufiger, nicht geprüfter Zahlen erzielte die NORMA Group im dritten Quartal 2020 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 245,9 Mio. (Q3 2019: EUR 274,0 Mio.). Dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal von 10,2 %. Darin enthalten ist ein organischer Umsatzrückgang von 7,5 %. Währungseffekte hatten einen negativen Einfluss von 2,7 %.



Das bereinigte EBITA betrug im 3. Quartal 2020 etwa EUR 28,7 Mio. (Q3 2019: EUR 38,7 Mio.). Das Ergebnis wurde durch Aufwendungen in Höhe von rund EUR 1,5 Mio. belastet, die im Rahmen des im November 2019 veröffentlichten Transformationsprogramms 'Get on Track" anfielen. Diese Kosten werden nicht als Bereinigungen dargestellt. Inklusive der erwähnten Aufwendungen für 'Get on Track" lag die bereinigte EBITA-Marge bei 11,7 % (Q3 2019: 14,1 %). Das bereinigte EBIT betrug im 3. Quartal 2020 etwa EUR 26,3 Mio. (Q3 2019: EUR 36,5 Mio.), die bereinigte EBIT-Marge 10,7 % (Q3 2019: 13,3 %). Der operative Netto-Cashflow lag bei EUR 40,6 Mio. (Q3 2019: EUR 37,4 Mio.).

Der Leverage (Nettoverschuldung exkl. Sicherungsinstrumenten im Verhältnis zum EBITDA der letzten zwölf Monate) betrug zum 30. September 2020 3,6 (30. Juni 2020: 3,7). Der Leverage ohne die Kosten aus dem

'Get-on-Track"-Programm - und damit der für die Finanzierungsverträge relevante Leverage zur Überprüfung der Covenants - belief sich auf 2,9 (30. Juni 2020: 3,1).



Vor dem Hintergrund der COVID-19 Pandemie und nach aktuellem Kenntnisstand rechnet der Vorstand der NORMA Group nun für das Geschäftsjahr 2020 mit einem organischen Umsatzrückgang von rund 16% gegenüber dem Vorjahr.