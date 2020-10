Berenberg legt nachhaltigen Euro-Anleihefonds auf

Nachhaltigkeitsaspekte bzw. ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) sind bei Berenberg-Fonds bereits seit Längerem ein elementarer Bestandteil der Investitionsentscheidungen, gerade in Bezug auf ein effizientes Risikomanagement. Zudem strebt Berenberg an, dass es über die ESG-Produkte des Hauses auch eine positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft gibt. Mit dem Berenberg Sustainable Euro Bonds (ISIN R-Tranche: LU2230527546) ermöglicht es Berenberg nun nachhaltig orientierten Investoren auch im europäischen Anleihemarkt zu investieren.

Fondsmanager Christoph Mäder sagt: „Die positive Wirkung der Emittenten und Anleihen auf Umwelt und Gesellschaft sowie der aktive Beitrag zur Bewältigung globaler Herausforderungen sind wesentlich für die Investitionsentscheidung. Wir sehen dabei Nachhaltigkeitskriterien auch als sinnvolle und wertschöpfende Komponente in der traditionellen Kreditanalyse. Unser Ziel ist eine attraktive Performance und die Partizipation an der Entwicklung des Euro-Anleihenmarktes.“ Fondsmanager Felix Stern ergänzt: „Die Corona-Krise hat den Trend zu Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage noch weiter verstärkt. Einerseits fielen bei vielen ESG-konformen Anlagen die Kursverluste infolge der Krise niedriger aus. Andererseits rücken mit der Corona-Krise Faktoren wie Sozialstandards, Zugang zum Gesundheitswesen oder wirtschaftliche Ungleichheiten verstärkt in den Fokus der Anleger. Die Krise führt vor Augen, welche Auswirkungen soziale und Governance-Aspekte auch auf die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens haben können. Denn das Management von ESG-Risiken hat direkten Einfluss darauf, wie schnell und in welcher Form ein Unternehmen aus der Krise hervorkommt.“

Integraler BestandteilDer Berenberg Sustainable Euro Bonds investiert in Euro-denominierte Unternehmens- und Finanzanleihen, ergänzt durch (Quasi-) Staatsanleihen und Covered Bonds mit Schwerpunkt auf dem Investment-Grade-Segment. Anleihesektorenstruktur, Durations- und Bonitätsrisiken werden aktiv gemanagt. Beispielhafte Emittenten sind etwa Unternehmen oder Organisationen, die für eine verantwortungsvolle Ressourcennutzung, Klimaschonung oder nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Innovation durch Infrastruktur, faire Arbeitsbedingungen und finanzielle Inklusion stehen. Hinzu kommen auch projektbezogene Anleihen, die nicht zur Finanzierung der allgemeinen Geschäftstätigkeit eines Emittenten dienen, sondern die gezielt ausgewählte Projekte und Vermögensgegenstände finanzieren, die einen ökologischen oder gesellschaftlichen Mehrwert leisten. Nachhaltigkeit dient als integraler Bestandteil auf allen Ebenen des Investmentprozesses.