Im Rahmen der "Lidl Klima-Offensive" und mit dem Beitritt zurScience Based Target Initiative treibt Lidl den Klimaschutz weiter konsequentvoran. Anknüpfend an das Angebot des veganen "Next Level Burger" und veganen"Next Level Hack" baut das Unternehmen das klimaneutrale Sortiment aus. BeiBio-Brotaufstrichen der Eigenmarke "Kania" und veganen "Next Level Nuggets"gleicht der Händler sämtliche Emissionen aus, die beispielsweise bei derHerstellung und beim Transport entstehen. Auch bei ausgewähltenBioland-Artikeln, die bereits durch ihre Produktion eine bessere CO2-Bilanzaufweisen, wird Lidl einen Ausgleich der unvermeidbaren Verarbeitungs- undLogistikemissionen vornehmen. Dazu unterstützt Lidl zertifizierteKlimaschutzprojekte wie beispielsweise die Wiederaufforstung des Regenwaldes inBolivien und darüber hinaus Projekte der Bioland Stiftung zum Aufbau von Humusin Böden, der durch seine CO2-Bindung zum Klimaschutz beiträgt. Auch zukünftigprüft das Unternehmen, wie CO2-Emissionen in der Lieferkette langfristigvermieden, reduziert oder kompensiert werden können und bietet so schrittweiseweitere klimaneutrale Produkte an. Damit ermöglicht der Lebensmittelhändlereinen klimafreundlicheren Verzehr, der die CO2-Bilanz jedes Einzelnen verbessernkann. Um Kunden bei einer bewussten Kaufentscheidung für den Klimaschutz zuunterstützen, kennzeichnet Lidl die klimaneutralen Produkte ab sofort imHaushaltshandzettel mit dem neuen Logo der "Lidl Klima-Offensive".Weitere Informationen zur "Lidl Klima-Offensive" finden Sie unterhttp://www.lidl.de/klimaneutral .