INDEPENDENT RESEARCH belässt VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) von 150 auf 152 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Absatzzahlen des Autobauers hätten sich im September den dritten Monat in Folge besser als der Markt entwickelt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu kämen Fortschritte im Nutzfahrzeugbereich./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 08:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2020 / 09:10 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.