Dataport erhält zum fünften Mal das "Total E Quality"-Prädikat für Chancengleichheit von Männern und Frauen

Altenholz (ots) - Für sein Engagement für die Chancengleichheit von Männern und

Frauen am Arbeitsplatz erhält Dataport erneut das Prädikat "Total E Quality". Da

es sich um die fünfte Auszeichnung in Folge handelt, wird Dataport zugleich mit

dem Nachhaltigkeitspreis des Prädikats ausgezeichnet. Dataport untermauert damit

seine Position als insbesondere für weibliche Fachkräfte attraktiver Arbeitgeber

in der zumeist männerdominierten IT-Branche.



"Um die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung erfolgreich umzusetzen,

brauchen wir die besten Fachkräfte, Männer wie Frauen. Das bedeutet auch, wir

müssen mehr Frauen für uns gewinnen. Wir tun das, indem wir bei Dataport gezielt

Frauen fördern und weibliche Fachkräfte ansprechen. Nur so können wir als

Arbeitgeber in der IT-Branche die Chancengleichheit von Männern und Frauen

langfristig verwirklichen", sagt Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von

Dataport. "Die fünfmalige Auszeichnung mit dem "Total E Quality"-Prädikat zeigt,

dass es uns mit dem Thema ernst ist. Und sie macht unser Engagement auch für

Bewerberinnen und Bewerber sichtbar."







Jahre an Unternehmen und Organisationen, die die Kompetenzen ihrer Beschäftigten

unabhängig vom Geschlecht anerkennen und fördern. "Dataport überzeugt besonders

stark in den Aktionsfeldern Personalentwicklung und Vereinbarkeit von Beruf und

Familie sowie bei der Institutionalisierung von Chancengleichheit", schreibt die

Jury in ihrer Begründung.



Bei der Personalentwicklung setzt Dataport unter anderem auf Workshops, um

Frauen im Beruf und insbesondere in Führungspositionen zu stärken. Für die

Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglicht Dataport eine flexible Gestaltung

von Arbeitszeit und -ort, etwa durch Teilzeitmodelle, Gleitzeit, Job Sharing und

Top Sharing. Um die Chancengleichheit weiter im Unternehmen zu verankern, hat

Dataport 2020 unter anderem eine interne Umfrage zu Gleichstellung und

Antidiskriminierung durchgeführt und eine Kampagne zum Schutz vor sexueller

Belästigung umgesetzt.



Darüber hinaus lobt die Jury die Employer-Branding-Kampagne aus dem Frühjahr

2020 unter dem Motto "Frauen sichtbar machen" sowie den "Internationalen

Frauenstudiengang Informatik", den Dataport zusammen mit der Hochschule Bremen

als duales Studium anbietet.



Mit einem Frauenanteil von 30 Prozent insgesamt, 31 Prozent unter den

Führungskräften und 23 Prozent an IT-spezifischen Aufgaben wie Administration

und Software-Entwicklung liegt Dataport über dem Branchenschnitt. Rund ein

Drittel der Bewerbungen (35 Prozent) stammt von Frauen. Insbesondere der Bereich

"Digitalisierung" mit seinen nutzerorientierten und agilen Arbeitsweisen spricht

Bewerberinnen an. Hier bewarben sich im vergangenen Jahr zu 45 Prozent Frauen,

die sich im Verlauf ähnlich erfolgreich durchsetzten wie die Männer.



http://www.dataport.de



Pressekontakt:



Britta Heinrich, Pressesprecherin

Dataport AöR

Billstraße 82

20539 Hamburg

E-Mail: mailto:Britta.Heinrich@dataport.de

Telefon: 040 42846-3047

Mobil: 0171 3342284



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118338/4738838

OTS: Dataport





Der Verein Total E Quality Deutschland e.V. vergibt das Prädikat für je dreiJahre an Unternehmen und Organisationen, die die Kompetenzen ihrer Beschäftigtenunabhängig vom Geschlecht anerkennen und fördern. "Dataport überzeugt besondersstark in den Aktionsfeldern Personalentwicklung und Vereinbarkeit von Beruf undFamilie sowie bei der Institutionalisierung von Chancengleichheit", schreibt dieJury in ihrer Begründung.Bei der Personalentwicklung setzt Dataport unter anderem auf Workshops, umFrauen im Beruf und insbesondere in Führungspositionen zu stärken. Für dieVereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglicht Dataport eine flexible Gestaltungvon Arbeitszeit und -ort, etwa durch Teilzeitmodelle, Gleitzeit, Job Sharing undTop Sharing. Um die Chancengleichheit weiter im Unternehmen zu verankern, hatDataport 2020 unter anderem eine interne Umfrage zu Gleichstellung undAntidiskriminierung durchgeführt und eine Kampagne zum Schutz vor sexuellerBelästigung umgesetzt.Darüber hinaus lobt die Jury die Employer-Branding-Kampagne aus dem Frühjahr2020 unter dem Motto "Frauen sichtbar machen" sowie den "InternationalenFrauenstudiengang Informatik", den Dataport zusammen mit der Hochschule Bremenals duales Studium anbietet.Mit einem Frauenanteil von 30 Prozent insgesamt, 31 Prozent unter denFührungskräften und 23 Prozent an IT-spezifischen Aufgaben wie Administrationund Software-Entwicklung liegt Dataport über dem Branchenschnitt. Rund einDrittel der Bewerbungen (35 Prozent) stammt von Frauen. Insbesondere der Bereich"Digitalisierung" mit seinen nutzerorientierten und agilen Arbeitsweisen sprichtBewerberinnen an. Hier bewarben sich im vergangenen Jahr zu 45 Prozent Frauen,die sich im Verlauf ähnlich erfolgreich durchsetzten wie die Männer.http://www.dataport.dePressekontakt:Britta Heinrich, PressesprecherinDataport AöRBillstraße 8220539 HamburgE-Mail: mailto:Britta.Heinrich@dataport.deTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118338/4738838OTS: Dataport