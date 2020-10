Düsseldorf (ots) -



- Gemeinsame Studie von StepStone und dem Bundesverband der Personalmanager zu

digitalem Recruiting

- Mehrheit der Befragten bevorzugt es, sich digital zu bewerben

- Bewerber sind fit für Online-Angebote, wollen den Faktor Mensch aber nicht

missen



Automatisierte Auswahlverfahren, Chat-Bots oder sogar die intelligente

Vorhersage des eigenen Mitarbeiterbedarfs: Unternehmen haben schon heute bei der

Rekrutierung neuer Mitarbeiter eine ganze Reihe technischer Möglichkeiten. Doch

was bevorzugen eigentlich Bewerber - und was lehnen Menschen bei der Jobsuche

strikt ab? Die Online-Jobplattform StepStone und der Bundesverband der

Personalmanager (BPM) wollten es bei einer Befragung von 12.800 Personen

(darunter 2.600 Personalmanager) wissen. Die Studie zeigt: Wer sich auf einen

Job bewirbt, will vor allem, dass es schnell und einfach geht. Die Mehrheit (57

Prozent) bevorzugt daher klar einen digitalen Bewerbungsprozess, beispielsweise

durch das Hochladen eines Lebenslaufs in eine Datenbank oder das automatische

Ausfüllen eines Bewerbungsformulars.









Geht es um die eigenen Fähigkeiten, sich grundsätzlich digital bewerben zu

können, dann ist der Großteil der Befragten selbstbewusst: 80 Prozent bewerten

die eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse, digitale Instrumente im

Bewerbungsprozess zu nutzen, mit den Schulnoten sehr gut oder gut. Als besonders

einfach empfinden die Befragten die Bewerbung per One-Klick (93 Prozent), wobei

Bewerber ihre vorab hochgeladenen Unterlagen mit nur wenigen Klicks und häufig

auch einfach per Smartphone versenden. Auch mit Videointerviews (88 Prozent)

oder dem Hochladen von Lebensläufen in Datenbanken (83 Prozent) hat die Mehrheit

bereits gute Erfahrungen gemacht. "Viele Bewerbungsprozesse dauern heutzutage

immer noch zu lange. Auch das Recruiting muss endlich im 21. Jahrhundert

ankommen und Prozesse für den Bewerber beschleunigen", sagt Dr. Yasmin Kurzhals,

Mitglied des Präsidiums des BPM. "Es ist doch entscheidend, dass diese Tools

funktionieren, unkompliziert sind und dem Bewerber klar aufzeigen, dass sie den

Bewerbungsprozess zu seinen Gunsten verkürzen."



Der ideale Bewerbungsprozess ist menschlich digital



In einem Punkt sind sich die Befragten der Studie allerdings auch einig: Geht es

darum, den potenziellen neuen Arbeitgeber näher kennenzulernen, soll es

unbedingt persönlich zugehen. 63 Prozent unterstreichen, dass sie ab dem ersten

Kennenlerngespräch mit Menschen agieren und von Menschen bewertet werden

möchten. Nur 7 Prozent können sich vorstellen, durch digitale Tools beurteilt zu



