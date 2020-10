Leonine zeichnet umfangreiches Finanzierungspaket / Konsortialfinanzierung über EUR 189 Mio. abgeschlossen (FOTO)

München (ots) - Die LEONINE Gruppe hat ihre langfristige Konzernfinanzierung

erfolgreich neu strukturiert. Nach den Zusammenschlüssen der Tele München

Gruppe, der Universum Film, der i&u TV, der Wiedemann & Berg Film und der W&B

Television in den Monaten nach der Unternehmensgründung im Jahr 2019 verfügt

LEONINE nun über eine einheitliche, langfristige und an den Wachstumszielen

orientierte Konzernfinanzierung. Die Finanzierung beinhaltet einen langjährigen

Laufzeitkredit und revolvierende Kreditlinien mit einem Gesamtvolumen von EUR

189 Millionen, die auch die Filmproduktionsfinanzierung der Gruppe, mit Ausnahme

der zu LEONINE gehörenden börsennotierten Odeon Film AG, mit abdecken. Damit hat

LEONINE einen wichtigen Meilenstein bei der Post Merger Integration der zur

LEONINE Gruppe gehörenden Unternehmen erfolgreich abgeschlossen.



LEONINE CFO Joachim Scheuenpflug, der die Refinanzierung verantwortete,

kommentiert wie folgt: "Die Neustrukturierung unserer Finanzierung mit

langfristiger Ausrichtung war für uns ein weiterer wichtiger Meilenstein in

unserem Integrationsprozess. Mit ihr haben wir unsere Refinanzierung nachhaltig

optimiert und gruppenübergreifend vereinheitlicht. Zusätzlich zum

Konsortialkredit wurden EUR 33 Millionen Finanzierungsvolumen für die

börsennotierte Konzerntochter Odeon Film AG neu strukturiert. Wir verstehen dies

auch als Bestätigung des hohen Zutrauens in das Geschäftsmodell von LEONINE und

eine wichtige Referenz seitens der finanzierenden Banken. Der Konsortialkredit

gibt uns Planungssicherheit, eine große und verlässliche Flexibilität und

ermöglicht es uns, unsere Wachstumsziele konsequent weiter zu verfolgen."







Bank und der UniCredit Bank geführt und besteht aus insgesamt fünf Banken, zu

denen auch die beiden österreichischen Häuser Erste Group Bank und

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Zweigniederlassung Süddeutschland sowie

Santander gehören. Die führende, international tätige Rechtsanwaltssozietät

Milbank hat LEONINE zu den finanzrechtlichen Aspekten der

Konsortialkreditfinanzierung beraten. Das Bankenkonsortium wurde von der Kanzlei

Freshfields Bruckhaus Deringer beraten.



Über LEONINE:



LEONINE ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen. Der Fokus liegt

darauf, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für

kreative Talente zu sein. Das Unternehmen wurde 2019 durch den Zusammenschluss

der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV, Wiedemann & Berg Film und W&B

Television gebildet.



Mit seinen drei Geschäftsbereichen LEONINE Production, LEONINE Distribution und

LEONINE Licensing deckt das Medienunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette

des Bewegtbild-Marktes ab. LEONINE produziert Spielfilme, Serien, TV-Shows,

Entertainment-Formate, Infotainment-Formate, Content für Social Media Kanäle und

co-produziert nationale und internationale Fiction-Formate. Hinter den

Produktionsmarken von LEONINE, zu denen Wiedemann & Berg Film, W&B Television,

i&u TV, Odeon Film und Odeon Entertainment gehören, stehen preisgekrönte

Produzenten und hervorragende kreative Talente. LEONINE vermarktet

eigenproduzierten und lizensierten Content in Kinos, auf digitalen Plattformen,

im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Das Unternehmen verfügt über eine

marktführende Lizenzbibliothek mit Programmen aller Formate und Genres. Durch

die Unabhängigkeit des Unternehmens können alle Marktteilnehmer mit hochwertigen

Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV Partner ebenso wie

öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.



Pressekontakt:



Henriette Gutmann

Head of Corporate Communication & Sales Marketing

Tel. +49 (0)89 999 513 - 181

Email: mailto:henriette.gutmann@leoninestudios.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/136327/4738882

OTS: LEONINE





