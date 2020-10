Displays von Ynvisible werden in das Embedded-Systems-Angebot von HyPrint integriert

Ynvisible Interactive Inc. (das „Unternehmen" oder „Ynvisible") (TSX-V: YNV, FSE: 1XNA, OTCQB: YNVYF) freut sich, eine Zusammenarbeit mit der HyPrint GmbH, einem deutschen High-Tech-Unternehmen mit Schwerpunkt auf integrierten Systemen, Dienstleistungen und Lösungen für gedruckte und hybride Elektronik, ankündigen zu können, um die nächste Generation von Smart Objects und Labels in Verbindung mit Cloud-Computing zu produzieren. HyPrint wird von nun an die elektrochromen (EC) Displays von Ynvisible als Sichtanzeige für die hybriden auf Elektronik basierenden Lösungen anbieten, welche sie für ihre Kunden entwirft.

Die HyPrint GmbH mit Sitz in Heidelberg, Deutschland, entwickelt ganzheitliche Systeme und Lösungen für die Logistik-, Pharma- und Verpackungsindustrie. Durch die Kooperation vereinen die Unternehmen ihre sich ergänzenden Kenntnisse, Kapazitäten und Technologien im Bereich gedruckter elektronischer Funktionalitäten mit Embedded System Engineering.