Fraport beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund vier Prozent an. Ein Platz unter den Tagesbesten ist damit schon jetzt gesichert. War das der Startschuss eines neuen Höhenflugs?

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund sechs Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Dieses Top liegt bei 36,64 EUR. Daher hat Fraport es jetzt selbst in der Hand!

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft langfristig orientierten Börsianern derzeit nicht. Schließlich steht dieser Indikator bei 37,94 EUR und deutet damit eher Kursverluste an. Aber die Bären müssen damit rechnen, dass es auch in langfristigen Abwärtstrends Tage mit massiven Kursgewinnen geben kann.

