Frankfurt (ots) - Im Vergleich von 39 Altersvorsorgesystemen weltweit belegt

Deutschland in der Gesamtbewertung Rang 11 (67.3 Punkte) und konnte sich somit

erneut verbessern. Im Index erreichen die Niederlande und Dänemark A-Noten (82.6

und 81.4 Punkte) und sind damit wie schon in 2019 Spitzenreiter im Ranking.



Die weitreichenden wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 erhöhen die

finanzielle Belastung, der alle Rentensysteme und somit indirekt natürlich auch

Unternehmen, Mitarbeiter und Rentner jetzt und in Zukunft ausgesetzt sind. In

Verbindung mit der höheren Lebenserwartung und dem steigenden Druck auf die

öffentlichen Ressourcen zur Unterstützung der Gesundheit und des Wohlergehens

der alternden Bevölkerung verschärft COVID-19 die Unsicherheit nicht nur im

Rentenalter. Dies sind die Ergebnisse des Mercer CFA Institute Global Pension

Index (MCGPI), der in diesem Jahr zum zwölften Mal erschienen ist und fast zwei

Drittel der Weltbevölkerung abdeckt. In diesem Jahr wurden Belgien und Israel

neu in den Index aufgenommen.







und hat sich damit - trotz der gestiegenen Anzahl der teilnehmenden Länder - um

zwei Plätze im Ranking verbessert. Beim Sub-Index Angemessenheit erreicht

Deutschland 78.8 Punkte (2019: 78.3 Punkte) und beim Faktor Integrität

hervorragende 81.4 Punkte (2019: 76.4 Punkte), beim Faktor Nachhaltigkeit

allerdings nur 44.1 Punkte (2019: 44.9 Punkte). "Die diesjährige Studie zeigt

erneut, dass das Altersvorsorgesystem in Deutschland insgesamt recht positiv

bewertet wird und wir uns insbesondere in den Bereichen Angemessenheit und

Integrität in den letzten Jahren kontinuierlich verbessern konnten. Hier liegen

wir im internationalen Vergleich recht weit vorne. Im Hinblick auf die

Nachhaltigkeit besteht allerdings immer noch Nachholbedarf", erklärt Norman

Dräger, CEO Mercer Deutschland. "Ohne die schon fast philosophisch anmutende

Debatte zum Thema Kapitaldeckung unserer gesetzlichen Rente aufgreifen zu

wollen, sind wir aber nach wie vor der Ansicht, dass unser bewährtes

Rentensystem gestärkt werden muss. Dies kann zum Beispiel mit einer höheren

Ausfinanzierung der betrieblichen Altersversorgung und vor allem einer stärkeren

Verbreitung von Betriebsrenten einhergehen, denn nur so kann gewährleitstet

werden, dass auch in Zukunft das System finanzierbar bleibt. Dies ist in meinen

Augen ein wichtiger Bestandteil unserer Generationengerechtigkeit", so Norman

Dreger.



Weitere Empfehlungen, die sich aus den Studienergebnissen für Deutschland

ergeben:



- Ergänzung des umlagefinanzierten Systems durch kapitalgedeckte Modelle Seite 2 ► Seite 1 von 4



